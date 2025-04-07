Леус: сугробы до 16 см образовались в Московском регионе из-за циклона «Зион»

Московский регион остается под влиянием циклонического вихря «Зион». Из-за этого на его территории образовались сугробы до 16 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

«Зион» почти не двигался с места прошлой ночью, но смог добавить еще 6 мм осадков. За все время влияния на Москву он принес 13 мм осадков — больше трети от нормы апреля.

В Подмосковье одним из лидеров по количеству осадков оказался Наро-Фоминск — там выпало 9 мм. Также в рейтинге Волоколамск — 10 мм.

По данным метеостанции столицы ВДНХ, утром высота снежного покрова достигла 9 см — на 4 см выше, чем 6 апреля. В Московской области больше всего снега намело в Черустях — 16 см. Прибавка за сутки составила 6 см.

Леус уточнил, что, согласно климатической норме 1991–2020 годов, высота снежного покрова для 7 апреля в Москве должна составлять 11 см. В этот день в 2022 году высота снежного покрова в столице составляла 16 см, в 2018-м — 8 см, а в 2013-м — 45 см. Так что такая ситуация в этом году — скорее норма, чем аномалия.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за прошедшие сутки в Московском регионе выпало аномальное количество осадков. В столице зафиксировали выпадение около трети от месячной нормы, в Подмосковье — свыше 50%.