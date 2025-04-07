Более 50% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки

За прошедшие сутки в Московском регионе выпало аномальное количество осадков. В столице зафиксировали выпадение около трети от месячной нормы, в Подмосковье — свыше 50%, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ зарегистрировали выпадение 10 мм осадков, в МГУ — 13 мм, на Балчуге — 14 мм, это 27-38% от нормы апреля.

По его словам, в Московской области больше всего осадков выпало в Павловском Посаде, Горках Ленинских, Железнодорожном и Луховицах — 15 мм, Серпухове — 19 мм, Михневе — 21 мм, Черустях — 22 мм, что составляет 56% от нормы.

В Московском регионе в понедельник также ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, на севере Подмосковья они будут сильные. Температура составит минус 1 — плюс 1 градус.