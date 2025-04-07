Снег и около 0 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник Общество сегодня в 07:11

В Подмосковье и столице в понедельник температура составит минус 1 — плюс 1 градус, прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, на севере области сильные, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.