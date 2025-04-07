Снег и около 0 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и столице в понедельник температура составит минус 1 — плюс 1 градус, прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, на севере области сильные, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде в регионе будет гололедица.
Скорость северо-восточного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.
Также в столичном регионе действует «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра и снега, а в Москве — следующий, «оранжевый», уровень из-за снега и обледенения.