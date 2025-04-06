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Уровень погодной опасности в Москве повышен до «оранжевого» из-за снега

Уровень погодной опасности в Москве повысили до «оранжевого» из-за снега и обледенения. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве будет действовать до 09:00 7 апреля. Ожидается сильный снегопад.

Также в российской столице до 09:00 7 апреля действует «желтый» уровень погодной опасности из-за возможности усиления ветра с порывами до 15 м/с и метели.

Ранее сообщалось, что городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за погоды.