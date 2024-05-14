Московская область остается лидером по обеспечению жильем детей-сирот. Этот год не станет исключением — новоселье отметят более 760 ребят, рассказал РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что на эти цели в бюджете предусмотрено 3 млрд рублей. Дети-сироты имеют выбор — получить квартиру или жилищный сертификат, который стал доступен с прошлого года. Такая возможность предоставляется молодым людям с 23 лет, но Подмосковье стало первым регионом, где сертификаты могут получить с 18 лет.

«Недавно были приняты изменения в этот закон — раньше сертификат можно было получить с 1 января по 1 ноября, теперь срок выдачи продлен до 16 декабря. При этом в случае, если ребенку-сироте исполнится 18 лет в декабре того года, когда он должен был получить сертификат, по письменному заявлению он сможет получить его в следующем году», — уточнил Брынцалов.

В том числе сертификат могут получить дети-сироты, которые переехали в Московскую область. До этого они имели право только на квартиру. Также теперь сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья, которые учатся в вузах по программам переподготовки рабочих и служащих, могут получать академическую стипендию.

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Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.