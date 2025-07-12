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В Дагестане выписали более половины отравившихся водой

Более половины госпитализированных из-за кишечной инфекции в Дагестане выписали из больницы, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Как сообщил министр здравоохранения региона Ярослав Глазов, из районной больницы был выписан 81 человек, из них 75 — дети.

В стационарах остаются госпитализированными 45 человек, среди них 42 — дети.

Всего за время с начала вспышки с симптомами кишечной инфекции были зарегистрированы 392 человека.

Более 100 жителей Дагестана госпитализированы с симптомами отравления, предположительно, из-за некачественной воды. Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, как себя вести в такой ситуации.

По его словам, заражение через воду — распространённое явление, поскольку она должна соответствовать строгим санитарным нормам. Их нарушение приводит к серьёзным последствиям.