Игорь Брынцалов о новых мерах поддержки семей с детьми, участников СВО и учителей в Подмосковье

Социальная сфера, разработка и введение новых мер поддержки являются одним из приоритетов в работе Московской областной Думы. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал о том, как на сегодняшний день выстроен комплекс мер социальной поддержки региона, как предложения от жителей претворялись в жизнь и что уже было реализовано в этом году в виде принятых законов.

— Этот год по решению президента объявлен Годом семьи. Какая работа ведется Мособлдумой в части поддержки семей?

— Одна из важнейших задач, которую поставил президент, — это поддержка материнства, детства, семьи. И Московская область в этом направлении показывает успехи.

Подмосковье входит в число лидеров среди регионов по рождаемости — в 2023 году на свет появились 73 тысячи детей. По приросту данного показателя мы несколько лет занимаем второе место в Центральном федеральном округе.

На сегодняшний день в регионе в 1,2 млн семей воспитываются 1,7 млн детей. И не могу не отметить, что за последние 10 лет стало больше многодетных семей — сейчас их 112 тысяч, в них воспитывается порядка 360 тысяч детей. Таких показателей удалось достичь во многом благодаря выстроенному в Подмосковье комплексу мер поддержки — в бюджете на эти цели предусмотрено порядка 45 миллиардов рублей.

Не остаются без внимания и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Особенно те, в которых ребенок не может самостоятельно себя обслуживать. В прошлом году был принят закон о предоставлении таким семьям ежемесячной выплаты 18 тысяч рублей. Уход за тяжелобольным ребенком требует полной отдачи от родителей, и часто бывает так, что у одного из них нет возможности работать, поэтому данная мера станет для таких семей хорошим подспорьем.

В этом году мы приняли закон о том, что данная выплата будет предоставляться вне зависимости от уровня доходов семьи. И количество ее получателей существенно возросло — сегодня выплата предоставляется свыше 1,2 тысячи семьям.

Выплата на уход за ребенком-инвалидом, имеющему 3 степень ограничения способности к самообслуживанию, предоставляется в проактивном режиме. Заявитель также может обратиться за выплатой самостоятельно. Подать заявление для получения выплаты можно на региональном портале госуслуг.

Говоря о поддержке семей, в первую очередь хочется остановиться на помощи в решение жилищного вопроса. Особенно это касается молодых семей, чей совместный путь только начинается.

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С 2007 года в Московской области запущена программа «Молодая семья», предусматривающая субсидирование стоимости квартиры со стороны государства. За время ее действия таким образом улучшили свои жилищные условия порядка 5 тысяч семей Подмосковья. В 2023 году субсидию получили 239 семей. Планируется, что в этом году участников программы будет больше — 270.

В Подмосковье появилась комплексная услуга по обеспечению жильем молодых семей. Получить субсидию можно без посещения администрации, подав всего одно заявление.

Остановлюсь на федеральных мерах поддержки, которые помогают нашим подмосковным семьям с жильем.

Президентом было поручено продлить до 2030 года льготную ипотечную программу для семей с детьми. Это очень востребованная мера, о чем свидетельствуют показатели — Московская область занимает второе место по количеству заявок по «семейной ипотеке». В этом году в первом квартале уже выдано более 5 тысяч льготных кредитов на почти 37 млрд рублей.

Если семья соответствует требованиям программы «Семейной ипотеки», она может оформить кредит под 6%. Обратиться можно в банк, участвующий в программе.

Было объявлено и о продлении на семь лет выплаты до 450 тыс. рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. Подмосковье и тут занимает второе место по объему поддержки в рамках этой программы, за 2024 год было одобрено порядка 2,5 тыс. заявлений.

После продления программы выплату до 450 тыс. рублей смогут получить семьи, у кого третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года. Подать заявку на получение выплаты можно онлайн через портал «Госуслуги» или лично в офисе банка, выдавшего ипотеку.

— Наряду с поддержкой семей стоит вопрос и по развитию сферы образования и материальной поддержке учителей. Какие значимые изменения произошли в части оказания социальной поддержки педагогам в Подмосковье?

— Развитие сферы образования для Московской области всегда в приоритете. Сейчас в регионе — 1,8 млн школьников, и каждый год в среднем на 40 тысяч их становится больше. Поэтому строительство новых и ремонт требующих обновления школ, а главное качественно и в срок — ключевые вопросы для нас.

Всего в регионе по госпрограмме 2024 года проектируются и строятся 54 школы, 25 из которых планируются к вводу уже в этом году. Мы строим больше всего объектов образования в стране — стараемся по 25 каждый год, создавая новые комфортные учреждения.

Разумеется, масштабный ввод новых объектов всегда требует привлечения большого количества профессиональных кадров. И наша задача — создать все условия для максимально комфортной работы наших учителей, чтобы они не просто приходили в наши учреждения работать, но и делали это с удовольствием и на протяжении многих лет.

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Для этого в Подмосковье успешно реализуются такие меры, как например «Социальная ипотека», выплаты по 11 тысяч классным руководителям, пособие для молодых специалистов — 50 тысяч при трудоустройстве, 100 тысяч по окончании второго года работы.

С этого года заработала еще одна новая мера. Мособлдумой был принят закон, в соответствии с которым с февраля этого года подмосковные учителя могут оформить ежемесячную выплату 20 тысяч рублей на аренду жилья. Мера поддержки оказалась очень востребованной — на сегодняшний день выплату получают уже более 3,3 тысячи учителей.

Выплату могут оформить учителя муниципальных или государственных школ, у которых нагрузка не менее 27 часов (для учителей начальных классов — 25 часов) в неделю. Одно из главных требований — у педагога и членов его семьи не должно быть в Московской области собственного, служебного или по договору социального найма жилья. Подать заявление можно на регпортале госуслуг.

— Вы неоднократно подчеркивали, что Мособлдума обозначила одним из своих приоритетов предоставление различных мер поддержки участникам СВО и их семьям. Были ли уже введены в этом году новые меры?

— Наши храбрые воины, не жалея себя, сражаются в зоне СВО за будущее своих семей, детей, всего народа, своей страны. Выполняя сложнейшие задачи, они ежедневно рискуют своими жизнями. Важно, чтобы героям, которые получили ранения, в тылу была оказана вся необходимая помощь.

После лечения в госпитале раненым бойцам необходима качественная реабилитация. И в нашем регионе мы этому вопросу уделили самое пристальное внимание. В прошлом году региональным парламентом был принят закон о предоставлении бесплатной реабилитации участникам СВО в центре «Ясенки». Здесь разработаны уникальные программы и закуплено современное оборудование. В конце года в центре должны открыть бассейн. А в этом году мы приняли закон, согласно которому бесплатные путевки в центр стали доступны не только участникам СВО, но и одному из членов их семьи. Таким образом, в период реабилитации наших героев будут поддерживать близкие люди.

В Подмосковье начал работу новый сервис «Помощь рядом» для участников СВО и их семей. Информационный центр расположен на базе центра реабилитации «Ясенки». Сервис helpnearby.mosreg.ru поможет найти информацию о необходимых документах, ознакомиться с программами реабилитации, найти подходящую дату заезда.

Наши герои, которые возвращаются с СВО, должны быть уверены в завтрашнем дне и в том, что они смогут обеспечить свои семьи. Поэтому сейчас мы озадачились вопросами их трудоустройства. Важным шагом здесь стало внесение изменений в законодательство о введении квоты для приема на работу ветеранов боевых действий. Для работодателей, численность сотрудников которых составляет более 100 человек, квота составит 1% от среднесписочной численности работников. Сейчас в Подмосковье проживает около 79 тысяч ветеранов боевых действий.

Обратиться за помощью в трудоустройстве можно на портале «Работа России». Здесь помогут с профессиональной ориентацией, профессиональным обучением, с психологической поддержкой.

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В рамках исполнения поручения Президента РФ был принят закон о расширении перечня получателей льготы в рамках социальной газификации. Теперь для участников СВО предусмотрены дополнительные льготные условия — оплата газового оборудования до 80 тысяч рублей и работ по газификации дома.

В прошлом году Мособлдумой были приняты законы о предоставлении такой меры поддержки ветеранам боевых действий, мобилизованным участникам СВО и членам их семей. Считаем, что необходимо дать такую возможность всем участникам спецоперации.

Кроме этого, меру поддержки теперь могут получить и инвалиды I группы и лица, ухаживающие за детьми-инвалидами.

Подать заявку на подключение в рамках социальной газификации можно на региональном портале госуслуг. Для отдельных категорий граждан предусмотрены дополнительные льготные условия.

Мы также прислушиваемся к семьям наших героев, стараемся и их просьбы выполнять. Например, нас спрашивали о возможности предоставления бесплатной юридической помощи. Мы ввели такую меру. И оказалось, что в услуге нуждаются многие — только за прошлый год за ней обратились порядка 500 участников СВО и членов их семей. И на этом мы не остановились, расширили этот вид поддержки — теперь бойцы и их семьи также смогут получить бесплатную помощь в виде представительства в судах и различных органах со стороны Госюрбюро и адвокатов-участников системы бесплатной юрпомощи.

Участники СВО и их семьи могут обратиться за бесплатной юридической помощью в Госюрбюро. На сайте можно посмотреть график консультаций.

— Какая помощь в Подмосковье оказывается детям-сиротам?

— Московская область остается лидером по обеспечению жильем детей-сирот. И 2024-й не станет исключением — планируется, что в этом году отметят новоселье более 760 ребят. На эти цели в бюджете предусмотрено свыше 3 млрд рублей.

Дети-сироты могут выбрать получить квартиру или же жилищный сертификат. Последнее стало доступно с 2023 года. И замечу, что в соответствии с федеральным законодательством, такая возможность предоставляется ребятам с 23 лет. Но наш регион стал первым, где законом закрепили, что получить сертификат на покупку квартиры можно детям-сиротам с 18 лет.

Недавно были приняты изменения в этот закон — раньше сертификат можно было получить с 1 января по 1 ноября, теперь срок выдачи продлен до 16 декабря.

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При этом в случае, если ребенку-сироте исполнится 18 лет в декабре того года, когда он должен был получить сертификат, по письменному заявлению он сможет получить его в следующем году.

Дети-сироты, которые переехали в Московскую область и которым положено жилье, также смогут получить сертификат. Ранее они могли получить только квартиру.

Помимо того, был принят закон, согласно которому дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в подмосковных вузах и ссузах по программам переподготовки рабочих и служащих, будут получать государственную академическую стипендию.

— Президентом РФ было заявлено о расширении системы социального контракта. В чем суть этой меры поддержки и пользуются ли ей жители Подмосковья?

— Социальный контракт — это специальный договор, который можно заключить с органами соцзащиты. Обратившийся гражданин, или семья, в рамках этого договора получают средства для выхода из сложной жизненной ситуации, а в свою очередь обязуются эти деньги потратить на заранее оговоренные цели. Например, на открытие бизнеса.

Мера поддержки достаточно востребована в Московской области, в прошлом году был заключен 1521 социальный контракт. В основном в целях поиска работы и для открытия своего дела, меньше всего — на преодоление трудной жизненной ситуации.

В этом году на выплаты в рамках соцконтрактов предусмотрено свыше 210 миллионов рублей. С начала года уже заключено порядка трехсот, половина из которых — на открытие собственного дела.

Размер выплат зависит от целей. На развитие подсобного хозяйства можно получить до 200 тыс. рублей, а на открытие своего дела — до 350 тыс. рублей.

При этом с этого года для тех, кто решит оформить соцконтракт на эти цели, есть нововведение — нужно будет пройти тестирование, которое определит уровень умения вести бизнес. Ведь просто открыть дело недостаточно, важно чтобы оно работало, и соискатель смог действительно выйти на стабильный доход.

Если потенциальный предприниматель не пройдет тест, он будет направлен на обучение в центр «Мой бизнес».

Заключить соцконтракт можно в отделении соцзащиты или в МФЦ. Также подать заявление на заключение социального контракта можно через региональный портал государственных услуг.

— Какие дальнейшие задачи ставит перед собой Мособлдума? Будут ли расширяться меры социальной поддержки?

— В рамках Года семьи поддержка семей должна выйти на новый уровень. Мособлдума также продолжит работу в данном направлении — займемся совершенствованием существующего солидного комплекса мер поддержки, особое внимание, конечно, уделим участникам СВО и их семьям.

Продолжим работу на местах, в своих избирательных округах, посредствам приемов и встреч, так как добиться хороших результатов возможно только в тесном контакте с нашими жителями. Их неравнодушие и активная жизненная позиция, направленная на благо как своих городов, так и региона в целом позволяют нам в будущем принимать правильные, адресные законодательные действия.