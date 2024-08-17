Почти 200 детей прибыли из Курской области в Санкт-Петербург

Всего в город приехали 196 ребят и 19 сопровождающих. Специалисты МЧС помогли детям и взрослым с разгрузкой вещей, разместили в автобусы. Еще всем прибывшим оказали психологическую поддержку.

Ранее Подмосковье приняло 900 жителей Курской области за неделю по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Они находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым.

6 августа украинская армия атаковала приграничные районы Курской области. Противник выбирает для ударов гражданские объекты и мирное население.