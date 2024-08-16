Подмосковье приняло 900 жителей Курской области за неделю по поручению Воробьева

За неделю в Московскую область из Курской области прибыли более 900 человек. Среди них 681 ребенок. Подмосковье принимает переселенцев по поручению губернатора Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Автобусы, на которых вывозили людей, в Курскую область отправили по поручению губернатора. Транспортные средства сопровождали медики, работники ГАИ и Минсоцразвития Подмосковья.

Детей и их родителей направили в пункты временного размещения. Они находятся на территории детских лагерей в нескольких населенных пунктах. Жителей Курской области отправили в «Родник» в Пушкине, «Горизонт» и «Звонкие голоса» в Клину, пансионат «Сосновый бор» в Ступине, «Мечта» в Подольске, коломенский центр помощи семье и детям «Вдохновение», а также в центр медицинской и социальной реабилитации детей в Люберцах.

Детей из Дома ребенка Курской области доставили в семейный центр «Преображение», который находится в Егорьевске. В «Добрый дом», работающий в этом населенном пункте, направили 48 инвалидов.

Всех прибывших обеспечили горячей едой. Жители Курской области также могут получить медицинскую и психологическую помощь у докторов.

В Московской области работает горячая линия для всех, кто пострадал в Курской области, и их близких. Внутри региона можно позвонить по номеру 122, ввести цифру 6, а затем 1.

Связаться с сотрудниками горячей линии можно и из других регионов РФ по номеру +7-800-550-50-30. Операторы подскажут, как найти родственников и получить медпомощь. Специалисты кол-центра уже обработали около 1,2 тыс. обращений.

До этого в Курскую область прибыли 22 доктора из Московской области. Среди них были реаниматологи, хирурги, анестезиологи и другие специалисты. Помимо этого, в регион направились шесть бригад скорой помощи. В транспортных средствах находятся вещи, которые могут пригодиться для оказания помощи — реанимационные наборы, дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие предметы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.