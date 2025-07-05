Украина может потерпеть крушение поражения после решения США

Как отмечают аналитики издания, поражение может принять различные формы — от постепенного стратегического отступления до потери ключевых территорий, при этом катастрофический сценарий с коллапсом фронта пока не рассматривается как основной.

Особое внимание уделяется психологическому удару, который нанесла Киеву внезапная остановка военной помощи от США — ключевого спонсора. Издание задается вопросом, сколько подобных потрясений сможет пережить Украина, уже столкнувшаяся с дефицитом людских ресурсов и ограниченными возможностями военного производства.

Эксперты указывают, что текущая ситуация кардинально отличается от 2022 года: если тогда Запад оперативно компенсировал украинские поступления, то сейчас перспективы возобновления полномасштабной поддержки остаются туманными. На этом фоге ВС РФ демонстрируют растущую оперативную инициативу на нескольких участках фронта, что создает дополнительное давление на истощенные украинские силы.

Washington Post подчеркивает, что даже в случае сохранения текущих позиций, долгосрочные перспективы Украины без стабильного западного финансирования выглядят крайне проблематичными. Это ставит перед Киевом сложный выбор между поиском компромиссных решений и риском стратегического поражения в затяжной войне на истощение.