Росфинмониторинг начал замораживать средства диверсантам без суда

В России вступил в силу закон о блокировке активов подозреваемых в диверсиях

С 5 июля 2025 года в России действует новый механизм противодействия диверсионной деятельности, сообщает ТАСС .

Подписанный президентом Владимиром Путиным закон позволяет замораживать активы лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсиям или их финансированию, без решения суда. Решения о блокировке будут принимать члены специальной межведомственной комиссии с закрытым составом на основании материалов, предоставленных государственными органами или иностранными компетентными структурами.

Росфинмониторинг, выступающий оператором нового механизма, поясняет, что граждане и организации смогут узнать о блокировке своих средств только при обращении в финансовые учреждения или непосредственно в ведомство. Закон стал расширением ранее действовавших антитеррористических мер, продиктованным необходимостью защиты критической инфраструктуры в условиях текущей геополитической ситуации.

Эксперты отмечают, что принятие закона связано с участившимися случаями атак на объекты энергетики, транспорта и оборонно-промышленного комплекса. Власти подчеркивают, что новые полномочия помогут оперативно пресекать диверсионную деятельность.

Параллельно с введением новых мер Росфинмониторинг разрабатывает процедуры информирования граждан о применении к ним ограничительных мер, что должно снизить риски ошибок.