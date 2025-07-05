Турция не прокомментировала присоединении к «коалиции дронов» для Украины

Анкара отказалась от комментариев по покупке дронов для Украины

Администрация президента Турции отказалась подтвердить или опровергнуть сообщения о возможном участии страны в инициативе по закупке беспилотников для Украины, сообщает РИА Новости .

Как заявили агентству в турецком руководстве, позиция республики по украинскому конфликту остается неизменной и неоднократно озвучивалась ранее.

«Мы не комментируем данные сообщения», — отметил представитель администрации, предложив обращаться за разъяснениями в профильные ведомства. При этом собеседник агентства подчеркнул, что Турция продолжает выступать за «справедливый мир» и прилагает посреднические усилия для урегулирования ситуации.

Ранее латвийское оборонное ведомство заявило о присоединении Турции и Бельгии к «коалиции дронов» под руководством Великобритании и Латвии. Турция, являясь членом НАТО, одновременно поддерживает диалог с Россией и выступала организатором переговоров по зерновой сделке.