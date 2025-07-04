Дональд Трамп раскрыл свое необычное прозвище для Мелании

Трамп признался, что называет супругу «Первая леди» даже в постели

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное признание о своих семейных традициях. Он рассказал, что ласково называет свою жену Меланию «Первая леди» — даже в моменты, когда желает ей спокойной ночи перед сном, сообщает Лента.ру .

«Разве это не ужасно?» — пошутил политик перед сторонниками на митинге, пояснив, что это прозвище напоминает ему о президентском статусе.

Это откровение прозвучало на фоне продолжающихся слухов о напряженных отношениях в семье Трампов. Ранее журналист Майкл Вулфф, автор разоблачительной книги о 45-м президенте, утверждал, что Мелания якобы избегает проживания в Белом доме, а ее местонахождение остается загадкой даже для ближайшего окружения Трампа.

По мнению обозревателей, причиной охлаждения в отношениях мог стать громкий скандал с порноактрисой Сторми Дэниелс — судебный процесс по которому Трамп проиграл.