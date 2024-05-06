«Почитайте Карла Маркса»: у говорившего про революцию Шевчука нашлась сочувствующая в Думе

Первый зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко заявила, что тем, кого разгневали слова лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, следует обратиться к трудам Карла Маркса. Ранее во время концерта в Дубае артист сказал, что «лажа может заканчиваться какой-то революцией, чем-то хорошим», сообщает NEWS.ru .

После соответствующих высказываний Генпрокуратуру и Минюст РФ попросили проверить слова Шевчука на экстремизм. Соответствующая просьба поступила от председателя общественного движения «Совет отцов России» Андрея Згонникова. До своих рассуждений про «революцию» фронтмен «ДДТ» неоднократно осуждал проведение СВО на Украине.

Депутат Драпеко на этот счет сказала, что «тому, кто обиделся на слова Юрия Шевчука», следует прочесть труды философа Карла Маркса. По мнению законодателя, с аналогичным успехом можно подавать в суд не только на лидера рок-группы, но и на определенных мировых мыслителей, «у которых есть такие завиральные идеи».

«Невозможно заводить уголовное дело каждый раз после того, как артист скажет что-то, что не понравится другим», — полагает парламентарий.

Ранее Юрия Шевчука уже штрафовали на 50 000 рублей за дискредитацию российской армии.