Музыканта Юрия Шевчука проверят на призывы к экстремизму

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Mash: лидера рок-группы ДДТ проверят на экстремизм за призыв к революции

Лидера российской рок-группы ДДТ Юрия Шевчука проверят на экстремизм за призывы к революции на одном из концертов в Дубае. После критики СВО музыкант выступает за рубежом, сообщает Mash .

В Генпрокуратуру и Минюст РФ обратился председатель общественного движения «Совет отцов России» Андрей Згонников. Общественник попросил ведомство проверить на экстремизм слова Шевчука, который на концерте заявил, что все всегда заканчивается революцией, а затем попросил всех поддержать данную концепцию.

Теперь рок-музыканту грозит уголовная ответственность, признание иностранным агентом, а также запрет на въезд и концерты в ОАЭ.

Шевчук неоднократно осуждал начало специальной военной операции на Украине. Артиста уже штрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. На территории России концерты группы ДДТ массово отменяют.

Ранее активисты обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить дагестанского блогера Карима Омарова (Керю) на экстремизм и дискредитацию российской армии.