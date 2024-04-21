Генпрокуратура проверит блогера Керю на дискредитацию ВС РФ

Активисты обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить дагестанского блогера Карима Омарова (Керю) на экстремизм и дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает Mash .

Герой скетчей и личный менеджер автора мема «бархатные тяги» в одном из видеороликов рассказал историю, как ку него в гостях был российский военнослужащий, который в туалете пил воду из кувшина для подмывания.

По мнению активистов общественного движения «Сорок сороков» данная история негативно сказывается на Вооруженных силах России. Общественники обратились в Генеральную прокуратуру с требованием проверить деятельности блогера на предмет возможного экстремизма и дискредитации российской армии.

Ранее протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ составили в отношении скандально известного блогера Анастасии Ивлеевой.