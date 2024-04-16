На Анастасию Ивлееву составлен протокол о дискредитации российской армии

В отношении блогера Анастасии Ивлеевой составили протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ. Соответствующий документ размещен на сайте Тверского районного суда Москвы.

Ивлеевой вменяют дискредитацию российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

Материалы зарегистрировали во вторник, дата рассмотрения еще не назначена. Другие подробности дела неизвестны.

Ранее Ивлеева продала свою долю в новом баре Nudles в Столешниковом переулке в центре Москвы. Блогер вышла из числа учредителей ООО «Блеск» после скандала с проведением «голой» вечеринки.