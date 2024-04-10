Настя Ивлеева продала свою долю в баре в центре Москвы

Владельцем бара Nudles в центре Москвы стал бизнесмен Александр Пичугин

Блогер Анастасия Ивлеева продала свою долю в новом баре Nudles в Столешниковом переулке в центре Москвы, сообщает SHOT.

В настоящее время полноценным владельцем бара стал новосибирский ресторатор и бизнесмен Александр Пичугин.

Как стало известно, блогер вышла из числа учредителей ООО «Блеск» после скандала с проведением «голой вечеринки».

Бар Nudles был открыт в центре Москвы 22 марта. В меню были заявлены коктейли с отсылками к «голой вечеринке». Среди коктейлей были такие, как «Слёзы Ивлеевой», «Почти голый коктейль»