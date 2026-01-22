Почему подростки идут на насилие: что ломает детей до трагедии

Школьное насилие не возникает из ниоткуда и не сводится к одной причине — чаще всего это результат накопленного давления, одиночества, травли и искаженных представлений о том, как «решают проблемы», сообщила РИАМО кризисный и семейный клинический психолог Лилия Гладких.

«Здесь почти всегда работает комплекс причин. Раньше такого масштаба не было, в том числе потому, что в головах людей сама мысль об этом не умещалась. Сейчас информационные барьеры сняты. Подростки видят примеры насилия в других странах, это становится для кого-то отправной точкой, „визитной карточкой“ способа решить свои проблемы», — сказала Гладких.

Она добавила, что второй ключевой момент — агрессивные компьютерные игры, где дети, особенно одинокие и заброшенные, проводят огромное количество времени.

«В игре они тысячу раз проживают роль героя, который „восстанавливает справедливость“ или мстит. А потом приходят в реальный социум — первую школу жизни — и не умеют выстраивать отношения», — рассказала психотерапевт.

Гладких заключила, что сюда надо добавить пубертат — время гормональных всплесков, вспыльчивости, обострения всех черт.

«И фон: зачастую эти дети не умеют контактировать и терпят много негатива от одноклассников — троллинг, подшучивания, а иногда и физическое насилие», — уточнила специалист.

22 января вооруженный ножом подросток напал на нижнекамский лицей. Он успел ранить уборщицу. Женщина жива, ей оказывают помощь. Ребенка задержали, у него изъяли нож, маску, петарды и тактические перчатки. Причинами нападения могут быть конфликт парня с одноклассниками, а также недавняя гибель одной из немногочисленных подруг напавшего.

