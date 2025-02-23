Победители лотереи «Столото» не могут получить выигрыши из-за сбоя
Фото - © Скрипачев Антон / Фотобанк Лори
Победители лотереи «Столото», которая состоялась 11 февраля, не могут забрать свой выигрыш из-за массового сбоя в работе компании, сообщает Baza.
По словам участников лотереи, проблема затронула как минимум несколько десятков человек. У некоторых из них выигрышные билеты исчезли из приложения, у других выигрыш отображается, но вывести деньги из личного кабинета не получается.
Пострадавшие массово оставляют комментарии в соцсетях «Столото». В ответ организаторы лотереи предлагают обратиться к боту обратной связи для решения проблемы. Однако, по словам пострадавших, после обращения через бот они уже 10 дней получают лишь ответы о сбое.
Компания утверждает, что у «Столото» есть 180 дней на выплату выигрыша победителям. Участники могут обратиться в контактный центр, где получат подробный ответ о способах получения выигрыша.
Ранее во Франции бездомные похитили документы и кредитную карту, с помощью которой купли выигрышный лотерейный билет на 500 тыс. евро. Владелец карты предложил преступникам разделить деньги.