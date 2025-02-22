Во Франции бездомные выиграли в лотерею с помощью украденной банковской карты

Во Франции бездомные похитили документы и кредитную карту, с помощью которой купли выигрышный лотерейный билет на 500 тыс. евро. Владелец похищенных документов предложил разделить выигрыш, сообщает Газета.ru .

Как пишет французское издание Le Figaro, инцидент произошел 3 февраля в Тулузе. Жан-Давид Э. обнаружил, что неизвестные вскрыли его автомобиль и похитили документы и банковскую карту. Мужчина оперативно заблокировал ее, однако мошенники успели потратить 52,50 евро.

В статье отметили, что в ходе расследования выяснилось, что деньги были потрачены в табачном магазине. По словам продавца, двое бездомных приобрели лотерейные билеты, при этом один из них оказался выигрышным на сумму 500 тыс. евро. Предположительно, грабители не могут получить выигрыш, опасаясь ареста. Жан-Давид предлагает бездомным вернуть документы и разделить выигрыш.

Представители лотереи заблокировали билет после обращения полиции. Мужчина надеется, что бездомные обратятся к его адвокату для обсуждения условий раздела выигрыша. Полученные 250 тыс. евро помогут Жан-Давиду закрыть ипотеку, однако грабители не торопятся выходить на связь.

Налог на выигрыш в лотерее рассчитывается по-разному в зависимости от суммы выигрыша и его вида. Какой налог придется заплатить с выигрыша в 2025 году и в каких случаях налог не начисляется, читайте в материале РИАМО.