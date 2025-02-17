Налог на выигрыш в России в 2025 году: как рассчитывается и как оплатить
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В материале РИАМО рассказываем о том, какой налог придется заплатить с выигрыша и в каких случаях налог не начисляется.
Как рассчитывается налог на выигрыш в лотерее
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Налог на выигрыш в лотерее рассчитывается по-разному в зависимости от суммы выигрыша и его вида (денежный или материальный/призовой).
- Выигрыш меньше 4 тысяч рублей: платить налог не нужно.
- Выигрыш от 4 до 15 тысяч рублей: налог составляет 13%, он рассчитывается по формуле: (N – 4000)*0.13, где N – размер выигрыша. Эту сумму выигравший должен самостоятельно уплатить налоговым органам.
- Выигрыш от 15 тысяч до 5 миллионов рублей: НДФЛ в размере 13% вычитается из выигрыша, налог платит организатор лотереи. Победитель в итоге получает сумму, равную N*0.87, где N – размер выигрыша.
- Выигрыш от 5 миллионов рублей: с 5 миллионов рублей взимается налог 13%, а с оставшейся суммы – 15%. Налог рассчитывается по формуле: 5000000*0.13 + (N – 5000000)*0.15, где N – размер выигрыша.
- Выигрыш – автомобиль, бытовая техника, гаджет, путешествие и т.п.: победителю нужно будет уплатить в налоговые органы 13% от заявленной организаторами стоимости приза.
Если в календарном году у вас было несколько выигрышей, налог рассчитывается по формуле: (S – 4000)*0.13, где S – сумма всех выигранных денег.
Для лиц, которые не являются налоговыми резидентами РФ (этот статус присваивается гражданам РФ, которые живут в России менее 183 дней в году, а также гражданам других стран), ставка НДФЛ составляет 30% вне зависимости от размера дохода.
Как рассчитывается налог на выигрыш в рекламной акции
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Налог на выигрыш в рекламной акции компании или торговой сети имеет высокую процентную ставку – 35%. В российском законодательстве облагаемая налогом база формулируется следующим образом: «выигрыши и призы, получаемые в конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг».
В качестве призов рекламных акций часто фигурируют гаджеты, бытовая техника, автомобили, квартиры или путешествия. Обычно при проведении акции организатор заранее прописывает, кто будет платить налог с выигрыша. Как правило, в условиях акции указывается, что уплата налога входит в обязанность организатора, а получатель приза освобождается от налоговых обязательств.
Однако иногда НДФЛ перекладывают на плечи выигравшего, и, например, с путевки стоимостью 500 тысяч рублей придется отдать 175 тысяч рублей НДФЛ. Если вы не можете позволить себе такую выплату, вы можете обратиться к организатору акции с просьбой выдать вам стоимость приза за вычетом налога. Если организатор откажет, вы вправе обратиться в суд с требованием выплаты вам денежного эквивалента выигрыша.
Для налоговых нерезидентов ставка НДФЛ на выигрыши в рекламных акциях – 30%.
Как рассчитывается налог на выигрыш в букмекерских конторах или на тотализаторе
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Налог на выигрыши в букмекерских конторах или тотализаторах считают общей суммой снятия с брокерского счета за календарный год. При этом:
- Снятие общей суммой до 4 тысяч рублей в год: налогом не облагаются;
- Снятие общей суммой от 4 до 15 тысяч рублей в год: налог рассчитывается по формуле: (S – 4 000)*0.13, где S – сумма выигрышей;
- Снятие общей суммой от 15 тысяч рублей в год: НДФЛ в размере 13% учитывается и платится налоговым агентом (букмекерской конторой, организатором тотализатора). На руки выигравший получает сумму за вычетом налога.
Для налоговых нерезидентов ставка НДФЛ такая же, как для выигрышей в лотерею – 30%.
Как оплатить налог на выигрыш
Фото - © Pavel Biryukov / Фотобанк Лори
Для того, чтобы заплатить налог на выигрыш, в первую очередь необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ. Это можно сделать несколькими способами:
- Через портал Госуслуг, при этом нужно иметь подтвержденную учетную запись. На портале можно скачать форму 3-НДФЛ и загрузить ее на сайт после заполнения. Верификация документа требует электронной подписи.
- На сайте ФНС (для авторизации можно использовать подтвержденную учетную запись на Госуслугах).
- Лично обратиться в ФНС.
- Лично обратиться в МФЦ.
Подать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо не позднее 30 апреля следующего за выигрышем года, уплатить налог – до 15 июля. Оплатить налоговую квитанцию можно через портал Госуслуг, сайт ФНС, банковское приложение, приложение «Мой налог» или в отделении банка.
За попытку скрыть доход от выигрыша предусмотрена административная ответственность: за неуплату налога начисляются пени и штрафы в размере от 5% до 40% от суммы налога в зависимости от вида нарушения.