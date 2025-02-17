Налог на выигрыш в России в 2025 году: как рассчитывается и как оплатить

Как рассчитывается налог на выигрыш в лотерее

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Налог на выигрыш в лотерее рассчитывается по-разному в зависимости от суммы выигрыша и его вида (денежный или материальный/призовой).

Выигрыш меньше 4 тысяч рублей : платить налог не нужно.

Выигрыш от 4 до 15 тысяч рублей : налог составляет 13%, он рассчитывается по формуле: (N – 4000)*0.13, где N – размер выигрыша. Эту сумму выигравший должен самостоятельно уплатить налоговым органам.

Выигрыш от 15 тысяч до 5 миллионов рублей : НДФЛ в размере 13% вычитается из выигрыша, налог платит организатор лотереи. Победитель в итоге получает сумму, равную N*0.87, где N – размер выигрыша.

Выигрыш от 5 миллионов рублей : с 5 миллионов рублей взимается налог 13%, а с оставшейся суммы – 15%. Налог рассчитывается по формуле: 5000000*0.13 + (N – 5000000)*0.15, где N – размер выигрыша.

Выигрыш – автомобиль, бытовая техника, гаджет, путешествие и т.п.: победителю нужно будет уплатить в налоговые органы 13% от заявленной организаторами стоимости приза.

Если в календарном году у вас было несколько выигрышей, налог рассчитывается по формуле: (S – 4000)*0.13, где S – сумма всех выигранных денег.

Для лиц, которые не являются налоговыми резидентами РФ (этот статус присваивается гражданам РФ, которые живут в России менее 183 дней в году, а также гражданам других стран), ставка НДФЛ составляет 30% вне зависимости от размера дохода.