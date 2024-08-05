Певец Наджиев вспомнил о «подножке» от Аллы Пугачевой

Певец и композитор Игорь Наджиев утверждает, что его коллега по цеху Алла Пугачева всячески пыталась помешать ему взойти на эстраду. По его словам, артистка хотела, чтобы публика любила только Филиппа Киркорова, сообщает aif.ru .

Артист отметил, что речь идет о периоде, когда Примадонна сыграла свадьбу с Киркоровым. Наджиев уточнил, что исполнительнице не нравилось, что его внешность схожа с поп-королем.

«Сейчас, слава богу, все больше людей понимают, в нашем шоу-бизнесе тогда сложилась своеобразная монополия, во главе которой стояла Пугачева», — подчеркнул музыкант.

Также Наджиев вспомнил, как «получил подножку» от Пугачевой во время участия в конкурсе «Ялта-Москва-транзит» в 1994 году. Тогда Примадонна не позволила певцу занять первое место, «скинув» его на десятую позицию.

«Как мне опять же донесли добрые люди, тогда был удар кулаком по столу со словами: „Только один принц (Филипп Киркоров — ред.), я сказала“» — поделился артист.

Наджиев признался, что не держит обиду на Пугачеву. По его мнению, некоторые люди сходят с ума после того, как получают славу, деньги и власть.