Песков заявил, что видел по телевизору ссору Макрона с женой
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что видел по телевизору, как супруга французского президента Эммануэля Макрона Брижит дала своему мужу пощечину, сообщает РИА Новости.
Журналисты задали Пескову соответствующий вопрос. Он признался, что знает о ссоре Макрона и его жены, потому что видел ее по телевизору, «как и все».
Однако пресс-секретарь президента РФ не стал комментировать ситуацию.
Эммануэль Макрон получил пощечину от жены по прибытии во Вьетнам. Супруги в момент ссоры находились еще в самолете. Удар попал на камеры.
Позднее французский президент оправдался, заявив, что они с женой «просто дурачились». Также его удивило, что вокруг этого инцидента начали «строить теории».
Между тем до официального комментария Макрона Елисейский дворец охарактеризовал случившееся как небольшую «ссору» между супругами, которые «дурачились».