Песков заявил, что видел по телевизору ссору Макрона с женой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что видел по телевизору, как супруга французского президента Эммануэля Макрона Брижит дала своему мужу пощечину, сообщает РИА Новости .

Журналисты задали Пескову соответствующий вопрос. Он признался, что знает о ссоре Макрона и его жены, потому что видел ее по телевизору, «как и все».

Однако пресс-секретарь президента РФ не стал комментировать ситуацию.

Эммануэль Макрон получил пощечину от жены по прибытии во Вьетнам. Супруги в момент ссоры находились еще в самолете. Удар попал на камеры.

Позднее французский президент оправдался, заявив, что они с женой «просто дурачились». Также его удивило, что вокруг этого инцидента начали «строить теории».

Между тем до официального комментария Макрона Елисейский дворец охарактеризовал случившееся как небольшую «ссору» между супругами, которые «дурачились».