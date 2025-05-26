«Момент близости»: в Елисейском дворце подтвердили, что Макрона ударила жена

RMC: Эммануэль Макрон действительно получил по губам от своей жены

По прибытии во Вьетнам французского президента Эммануэля Макрона, его жена Брижит Макрон дала ему пощечину, и этот момент был запечатлен на камеру. Елисейский дворец подтвердил подлинность видеозаписи, охарактеризовав случившееся как небольшую ссору между супругами, сообщает RT со ссылкой на RMC.

Изначально администрация президента отрицала достоверность видеоматериалов, утверждая, что они могли быть созданы при помощи искусственного интеллекта и распространены, в частности, пророссийскими аккаунтами. Однако позднее пресс-службе французского лидера пришлось признать, что видео подлинное.

Вместе с тем, источник, близкий к президенту, сообщил, что на видео попала незначительная «ссора» между мужем и женой.

«Это был момент, когда президент с супругой позволили себе немного подурачиться перед началом турне», — пояснил источник из окружения президента Франции.

Конфликт и проявление физической силы случайно попали в объективы камер, когда самолет с французским лидером прибыл в Ханой. Ситуация была зафиксирована в момент открытия дверей лайнера, когда пара не подозревала о ведении съемки.

«Это момент близости», — добавил тот же источник, обвинив пророссийские СМИ в негативной реакции на произошедшее.