Песков: ограничения связи в РФ происходят в соответствии с законом

Ограничения связи и мобильного интернета в России вводят строго в рамках закона. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

«Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством», — сказал он.

Также Песков отметил, что данные меры обусловлены вопросами безопасности. Он добавил, что будут предлагаться решения проблем, сопутствующих ограничениям связи.

На выходных жители столицы пожаловались на перебои в работе мобильного интернета и связи. У москвичей не открывались сайты, также они не могли дозвониться до родных.

Кроме того, в понедельник интернет не работал и в Санкт-Петербурге. Люди жаловались на пропавшую с раннего утра Сеть.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.