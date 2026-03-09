Связи нет все выходные: москвичи пожаловались на отсутствие мобильного интернета

Уже несколько дней жители столицы жалуются на перебои в работе мобильной связи. В центре мегаполисе пользователи не могут открыть сайты, а дозвониться для кого-то получается только через раз, сообщает Msk1.ru .

По информации Downdetector, 91% пользователей пожаловались на общий сбой, 7% — на сбои в мобильных приложениях, около 1% — на оповещения и сбой в работе сервиса. За сутки было около 1,8 тыс. жалоб.

Москвич Олег из Даниловского района рассказал, что у него получается зайти только в сервисы, которые внесены в «белый список» (сервисы и сайты, работающие и при отключенном или ограниченном мобильном интернете)

«Мобильного интернета нет все выходные. Как пропал в ночь на 7 число, так и нет. Менять операторов бесполезно — я почти все сим-карты перепробовал. Работают только сайты из „белого списка“, и то не все. Ощущение, как будто мы в 90-е вернулись. Новости узнаю только от друзей по телефону. Надолго ли все это — никто не знает», — отметил житель столицы.

В техподдержке «Билайна» подчеркнули, что Сеть в районе ограничена в целях безопасности, данная мера касается всех операторов связи.

Ранее также утром в понедельник в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сильно упал мобильный интернет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.