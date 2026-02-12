Песков направил РКН вопрос о дальнейшей судьбе Telegram
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о работе мессенджера Telegram Роскомнадзору (РКН), сообщает ТАСС.
Вопрос, направленный Песковым, касается дальнейших действий ведомства в отношении Telegram.
Ранее Роскомнадзор официально подтвердил замедление Telegram. Причиной этого решения стало игнорирование сервисом законов России.
На следующий день после усиления ограничений мессенджеру выписали штрафы в размере 10,8 млн рублей.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.