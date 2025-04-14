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Песков: амнистия к годовщине победы в ВОВ не обсуждается

Вопрос организации амнистии к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) не вынесен на обсуждение. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На соответствующий вопрос журналиста о том, будет ли амнистия к юбилею победы, представитель Кремля ответил отрицательно.

В особой экономической зоне «Технополис Москва» начали работать выставки. Они посвящены 80-летию Победы в ВОВ.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя девочка 80 раз отжалась на гвоздях. Она установила рекорд в честь юбилея победы.