В ОЭЗ «Технополис Москва» проходят выставки к 80-летию Победы в ВОВ

На площадках особой экономической зоны «Технополис Москва» открылись выставки, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войны, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Экспозиции будут работать на площадках «Алабушево», «Печатники» и «Руднево» до 22 июня.

«Существенный вклад в обеспечение Советской армии и приближение победы в Великой Отечественной войне внесли, в том числе столичные ученые, инженеры и промышленники. Узнать больше об их трудовом подвиге можно на тематических выставках в особой экономической зоне „Технополис Москва“», — поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Выставка «Роль науки и техники в достижении победы в годы Великой Отечественной войны» рассказывает об успехах советских ученых, которые в непростое для страны время решали сложнейшие задачи, необходимые для фронта, создали мощный научный потенциал. В экспозиции отражены истории создания легендарного танка Т-34, отечественного антибиотика «Пенициллин», препарата для свертываемости крови «Тромбин».

«В 2021 году, когда отмечалось 80-летие битвы за Москву, на площадке „Печатники“ был установлен памятник работникам автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК), погибшим в годы Великой Отечественной войны», — добавил генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Экспозиция «История места — вклад в победу сотрудников АЗЛК» рассказывает об эвакуации тысячи сотрудников завода, располагавшегося на месте современных корпусов ОЭЗ Москвы в Печатниках. 400 вагонов вывозили оборудование на Урал, а оставшиеся мощности в Москве работали на оборону. На базе предприятия ремонтировали и заменяли детали танков и противотанковых орудий, таких как Т-60, Т-70м, средний танк Т-34-76, пушки ЗИС-2 и многие другие.

Еще одна выставка «Битва за Москву — Великое сражение» расположена на площадке «Алабушево». Зеленоград был основан уже после завершения Великой Отечественной войны, но именно здесь проходила линия обороны столицы. Снаряды и другие артефакты военного времени до сих пор обнаруживают строители, в том числе и на площадке особой экономической зоны. В легендарной битве за Москву участвовали свыше 7 миллионов человек. Она рассказывает о 203 днях мужества, отваги и силы солдат Красной Армии, которые сумели дать отпор врагу и доказать, что немецкая армия не является непобедимой.

На площадке «Руднево» готовится к открытию экспозиция «Родина мать — полет фантазии и инженерной мысли». Сотрудники предприятий и гости узнают интересные факты о создании знакового монумента, посвященного героям Сталинградской битвы.