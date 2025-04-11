Восьмилетняя девочка отжалась 80 раз на гвоздях в честь 80-летия Победы

Восьмилетняя школьница Лида из Перми отжалась на гвоздях 80 раз и посвятила свой рекорд 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает kp.ru .

«Свой рекорд Лида решила установить еще пару месяцев назад, но долго тренировалась, и вот наконец-то у нее получилось за минуту отжаться ровно 80 раз!» — рассказал папа девочки.

Как рассказал отец, видео девочка выложила на своей странице. По найденной информации в интернете, семья уверена, что девочка установила новый рекорд. Ранее во время марафона единоборств один мужчина отжался на гвоздях 42 раза, рекорд был занесен в Книгу рекордов России. Еще одной рекордсменкой была девушка из Крыма, отжавшаяся на доске Садху 62 раза.

Отмечается, что это уже не первый рекорд девочки. Как отметит отец, семья уже сбивается с счету, но вероятно это 26 рекорд. Официально зарегистрированным считается только один. Школьница за один раз отжалась 1510 раз и попала в Книгу рекордов России.