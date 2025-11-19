Перегруз и пустота внутри: психолог рассказала о хронической усталости

Эксперт-психолог Анна Девяткина заявила, что хроническую усталость можно отличить от обычной по ряду признаков: истощению нервной системы, ощущению внутренней пустоты и когнитивным искажениям, например, забывчивости, сообщает RT .

«Также появляются телесные перенапряжения в груди, мышцах, животе. Те вещи, которые раньше приносили облегчение, перестают радовать. Заходя в эту перегрузку, мы шагаем в депрессию», — сказала специалист.

По ее словам, в этом состоянии человек перестает чувствовать время, у него может ухудшиться фокусировка мыслей: они скачут с темы на тему.

Для лечения в первую очередь следует признать свое состояние и заняться выравниванием сна: без этого не помогут ни вечерние прогулки, ни правильное питание. Очень важно научиться расслабляться: для этого можно использовать специальные процедуры — например, массаж, сауну, купание в кедровых бочках, йогу или легкую медитацию, заключила психолог.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.