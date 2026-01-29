Пенсия Андрея Макаревича* в России могла бы вырасти до 71,5 тыс рублей

Певец и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич*, проживающий за рубежом последние четыре года, по-прежнему может получать пенсию в России, которая с учетом надбавок могла увеличиться до 71,5 тыс. рублей, заявил финансовый аналитик Михаил Беляев. Об этом сообщает «Абзац» .

72-летний Макаревич* продолжает иметь право на российскую пенсию, несмотря на проживание за границей. Музыкант удостоен трех государственных наград, а также званий народного артиста РФ и ветерана труда.

В 2022 году эксперты оценивали его пенсию с надбавками примерно в 50 тыс. рублей. Беляев пояснил, что сейчас сумма может достигать 71,5 тыс. рублей при минимальных отчислениях, если артист продолжает получать доходы в РФ и перечислять взносы в Пенсионный фонд.

«У него чистая пенсия — примерно 26,5 тыс. рублей. За звание народного артиста он получает примерно 40 тыс. Если он до сих пор зарабатывает в России и перечисляет деньги в Пенсионный фонд, в общем сейчас выйдет 71,5 тыс. рублей», — сказал Беляев.

Эксперт добавил, что доплаты за госнаграды и звание ветерана труда не предусмотрены. Макаревич* может распоряжаться пенсией через специальный счет, с которого разрешено оплачивать налоги и другие обязательные платежи.

В последние годы музыкант не ведет бизнес в России и ликвидировал статус индивидуального предпринимателя. Он гастролирует за границей, занимается виноделием в Израиле и продает свои рисунки. По данным СМИ, у него осталась загородная недвижимость в РФ, которую, возможно, сдают в аренду.

* Физическое лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом.

