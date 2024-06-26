Патриарх Кирилл раскрыл секрет сохранности «Святой Троицы»

Патриарх Кирилл заявил, что иконы начинают «болеть» только в музеях

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что «Святая Троица» Андрея Рублева сохранилась, так как иконы в храме не могут испортиться. По его словам, они начинают «болеть» лишь в музеях, сообщает Life.ru .

Священнослужитель подчеркнул, что последние 400 лет святыни продолжали жить, несмотря на то, что подвергались воздействиям различных внешних факторов.

«Люди на протяжении 400 лет чего только не делали: и двери открывались, и ветры, и мороз, и холод, и кашляли, чихали, дышали, а иконы жили. Но когда вы их забираете в искусственную среду музеев, то они начинают „болеть“», — сказал патриарх Кирилл.

Он добавил, что церковь заботится о том, чтобы иконы сохраняли мощную духовную энергию и передавали ее верующим.

Ранее президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл приехали в подмосковную Троице-Сергиеву лавру, где установлена икона «Троица» Андрея Рублева. Икону перевезли в лавру 22 июня, это событие стало историческим для всех верующих.