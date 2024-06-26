Путь домой: как икона «Святая Троица» Рублева вернулась в Троице-Сергиеву лавру

Подробности о том, как икона «Святая Троица» Рублева вернулась в Троице-Сергиеву лавру, читайте в материале РИАМО.

22 июня в России произошло историческое событие для православных верующих: икону «Святая Троица» Андрея Рублева накануне православного праздника Святой Троицы перевезли из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру в Сергиево-Посадском горокруге Подмосковья. Решение о возвращении святыни на ее историческое место в мае 2023 года принял президент России Владимир Путин. Подробности о том, чем знаменита икона «Святая Троица» Рублева и каким был ее путь в Троице-Сергиеву лавру, читайте в материале РИАМО.

Чем знаменита икона «Святая Троица» Рублева

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Икона «Святая Троица» была написана в XV веке и считается одним из самых известных творений иконописца Андрея Рублева. Эта одна из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат иконописцу. «Святая Троица», которая является одной из самых прославленных русских икон, почти 100 лет хранилась в Третьяковской галерее.

«Ученые не сомневаются, что образ святой Троицы был написан специально для убранства Троицкого собора. После революции 1917 года икону передали на реставрацию, а в 1929 году — на хранение в Третьяковскую галерею. С тех пор она никогда не возвращалась на радонежскую землю», — сообщал в июле 2022 года губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам депутата Госдумы Сергея Пахомова, икона «Святая Троица» — это бесспорный шедевр отечественного искусства XV века и выдающийся памятник мировой культуры. Однако в Третьяковской галерее она была просто одним из произведений, пусть даже ценным. В то же время для православия «Троица» — больше, чем икона.

«Это шедевр не только русской живописи, но и русского духа, именно той самой русской идентичности», — подчеркивал Пахомов.

Когда «Святую Троицу» решили вернуть в лавру

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15 мая 2023 года на сайте русской православной церкви (РПЦ) появилось сообщение, что президент России Владимир Путин принял решение о передаче РПЦ иконы «Святая Троица» Андрея Рублева по многочисленным просьбам православных верующих.

Как отмечалось в сообщении, образ «Троица» было решено выставить для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя на 12 месяцев, после чего иконе предстояло занять свое историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. 26 мая того же года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что икону «Троица» Андрея Рублева передадут в храм Христа Спасителя с соблюдением всех необходимых мер для ее сохранности.

По словам официального представителя Кремля, после передачи иконы группе специалистов предстояло принять решение о ее реставрации. К тому моменту уже была согласована схема перемещения иконы в храм Христа Спасителя с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению ее сохранности.

Икону «Святая Троица» доставили в храм Христа Спасителя вечером 3 июня прошлого года на автофургоне компании, специализирующейся на доставке произведений искусства. Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками. После этого икону выставили для общенародного поклонения. Ее установили в специальную герметичную капсулу для лучшей сохранности. В храме Христа Спасителя «Святая Троица» должна была храниться до 18 июня 2023 года, после чего ее планировали отправить на реставрацию.

Как «Святая Троица» хранилась в храме Христа Спасителя

Фото - © РИА Новости

В середине июня 2023 года стало известно, что РПЦ и Государственная Третьяковская галерея подписали дополнительное соглашение о нахождении иконы «Святая Троица» Рублева в храме Христа Спасителя, которое позволило оставить там реликвию еще на месяц — до 19 июля. О том, что новый договор носит технический характер, сообщил руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.

Эта дата была выбрана не случайно: дело в том, что 18 июля празднуется день памяти преподобного Сергия Радонежского. Каждый день, когда икона «Святая Троица» находилась в храме Христа Спасителя, к ней подходили до шести тысяч человек. В РПЦ отметили, что Минкульт России в то время работал над документами, которые передавали святыню в пользование РПЦ.

А 12 июля 2023 года в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре прошла церемония утверждения договора между Государственной Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче иконы Святой Троицы — об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Договор подтверждал передачу в безвозмездное пользование Лавре иконы «Святая Троица», написанной преподобным Андреем Рублевым. Документ подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Патриарх Кирилл отметил, что свершилось историческое событие, которое является символом нового времени и эпохи. По его словам, документ свидетельствовал о том, что ушла в прошлое эпоха, когда под видом изъятия церковных ценностей изымались святыни земли Русской и народ не мог возносить перед ними свои молитвы.

«Это, безусловно, историческое событие, теперь все формальности для передачи иконы Русской Православной Церкви соблюдены», — отметил Сергей Пахомов.

Возвращение иконы «Святая Троицы» в Троице-Сергиеву лавру

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5 января 2024 года икона «Святая Троица» Рублева на время вернулась в храм Христа Спасителя после реставрации. А 22 июня, накануне православного праздника Святой Троицы, святыню перевезли из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру в Сергиево-Посадском округе Подмосковья. Икону доставили в автофургоне «Арт-курьер», предназначенном для профессиональной перевозки произведений искусства и оборудованным климатическим боксом с системой амортизации. С фургоном ехали автомобили ДПС.

По словам Сергея Пахомова, икона «Святая Троица» служила народу веками — это была необходимая сакральная сила. И теперь в Троицком соборе лавры верующие вновь смогут каждый день молиться перед святыней.