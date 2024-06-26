Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру, где установлена икона Рублева

Президент России Владимир Путин приехал в подмосковную Троице-Сергиеву лавру. Здесь установлена икона «Троица» Андрея Рублева, сообщается на официальном сайте Кремля.

Также известно, что в лавру уже прибыл патриарх Кирилл. В Сети публикуют совместные фото священнослужителя и главы государства.

Икону «Святая Троица» Андрея Рублева перевезли из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру 22 июня. Это событие стало историческим для всех верующих.

Решение о возвращении святыни на ее историческое место в мае 2023 года принял Путин. Икону доставили в автофургоне «Арт-курьер», предназначенном для профессиональной перевозки произведений искусства и оборудованным климатическим боксом с системой амортизации. С фургоном ехали автомобили ДПС.