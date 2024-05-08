«Партизан или диверсант?»: бывшая солдата США Блэка показала домашнее видео

Жительница Владивостока Александра Ващук опубликовала в Сети две видеозаписи. На одной из них она показывает американского военного Гордона Блэка, которого недавно заключили в СИЗО в России, сообщает Baza .

На кадрах Ващук демонстрирует Блэка в военной форме. Мужчина улыбается и проявляет знаки внимания к возлюбленной. Судя по всему, он не понимает, что говорит девушка.

«Пришла домой, а тут какой-то пиндос», — заявляет Ващук.

Также она показывает надпись на шевроне военного — KATUSA — это корейское отделение армии США. Девушка гадает, не партизан ли американский военный. Во втором ролике она показывает улицу рядом с военной базой США и удивляет надписи на русском языке на шаурмичной.

Позже Блэк избил и обокрал на 200 тыс. рублей свою девушку. На данный момент он находится в СИЗО № 1 города Владивостока в карантинной камере. Армия США уже расследует дело своего сержанта.