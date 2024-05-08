В Пентагоне начали расследование дела арестованного в России сержанта

Армия США расследует дело своего сержанта, попавшего под арест в России

Армия США расследует дело своего сержанта Гордона Блэка, арестованного в России за избиение и кражу у россиянки, пишет «Известия».

«Армия начала административное расследование для установления фактов и обстоятельств его поездки», — сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, такие «несогласованные» визиты в РФ запрещены, а Госдеп США фактически запретил сейчас американцам посещать Россию.

Ранее сообщалось, что военного, который в частном порядке приехал во Владивосток из Южной Кореи, задержали по подозрению в краже и избиении россиянки, к которой сержант приехал в гости.