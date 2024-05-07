Госдеп оказывает поддержку задержанному в России военному США

Госдеп проинформирован о задержании во Владивостоке американского военнослужащего и оказывает ему консульскую помощь, пишет РИА Новости .

«Россия уведомила Госдепартамент о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях», — заявила агентству официальный представитель Пентагона Синтия Смит.

По её словам, Госдеп оказывает ему консульскую поддержку, семья проинформирована о случившемся.

Ранее сообщалось, что военного, который в частном порядке приехал во Владивосток из Южной Кореи, задержали по подозрению в краже.