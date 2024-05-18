Лавров: Европа не актуальна для РФ как партнер минимум одно поколение

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике заявил, что Европейский союз (ЕС) не актуален для России в качестве партнера, сообщает «Интерфакс» .

«Дмитрий Тренин (российский политолог-ред.) в одной из своих статей написал, что Европа как партнер для нас не актуальна, как минимум, на одно поколение. Не могу не согласиться, мы это ощущаем на практике практически повседневно», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что в настоящее время в пользу этого прогноза говорят многие факторы.

Глава российской дипломатии добавил, что характер политических и политологических дискуссий на Западе свидетельствует о том, что острая фаза военно-политического противостояния продолжается и находится в полном разгаре.

Ранее глава МИД РФ заявил, что если Запад намерен выйти на поле боя за Украину, то Россия готова к такому сценарию и отреагирует соответствующими действиями. Лавров предположил, что на швейцарской конференции по Украине Запад будет составлять ультиматумы для Москвы.