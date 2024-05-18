В Грузии наложили вето на «русский» закон

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект об иноагентах

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на принятый парламентом законопроект об иностранных агентах, сообщает РИА Новости .

«Я наложила вето на „русский“ закон. Этот закон <…> представляет собой препятствие на европейском пути», — сказала Зурабишвили.

Она подчеркнула, что в субботу вето будет передано в грузинский парламент.

Президент добавила, что законопроект об иноагентах не подлежит изменениям и улучшениям, а также должен быть отменен.

14 мая грузинский парламент принял законопроект об иноагентах, который неоднократно вызывал массовые демонстрации в Тбилиси.

Принятие закона раскритиковали представители США и Евросоюза. На стороне митингующих в уличных протестах против закона об иноагентах участвовали главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии.