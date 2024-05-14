Парламент Грузии принял закон об иноагентах
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Парламент Грузии на заседании во вторник принял закон об иноагентах в третьем чтении. За законопроект проголосовали 84 депутата, против — 30, следует из итогов голосования.
В парламенте из-за конфликта по поводу законопроекта ранее подрались депутаты.
Рассмотрение законопроекта о «прозрачности иностранного влияния» сопровождалось масштабными протестами, которые проходили ежедневно в центре Тбилиси. Полиция разгоняла протестующих и задерживала их.
Принятие закона ранее раскритиковали представители Евросоюза и США.