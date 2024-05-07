Попавшегося на краже солдата США отправили в СИЗО во Владивостоке

Сержанта армии США Гордона Блэка, который избил и обокрал на 200 тысяч рублей свою девушку Александру, заключили в СИЗО № 1 города Владивостока. Его отправили в карантинную камеру, сообщает SHOT .

Американец не знает русского языка, поэтому сокамерники фактически на пальцах объясняют ему правила тюремной жизни. Блэк находится в камере с обвиняемыми по аналогичным преступлениям — кража и хулиганское поведение. Карантин длится 10 суток. Солдат уже прошел медосмотр и в ближайшее время встретится с адвокатом.

Блэк уже избивал свою девушку в Южной Корее. Тогда Александра вызвала полицию, но конфликт удалось уладить мирно. Во второй раз пара отдыхала дома у девушки, когда американец напился и напал на нее со спины. Александра снова обратилась в полицию не жалеет об этом.

О задержании Блэка стало известно в начале мая. Американец прибыл в Россию из Южной Кореи по своей инициативе. В стране он был задержан правоохранителями по обвинениям в преступном поведении.