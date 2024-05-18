сегодня в 18:03

Мужчина запустил над Рейхстагом дрон с прикрепленным российским флагом

Мужчина запустил над Рейхстагом дрон, к которому прикрепил флаг РФ и четыре георгиевские ленточки. Инцидент случился 9 мая, но известно о нем стало только сейчас, сообщает ТАСС .

По данным газеты Tagesspiegel, беспилотник пролетел над восточной стороной здания Рейхстага на высоте примерно 20 м. Мужчина, управляющий дроном, был задержан сотрудниками правоохранительных органов на месте.

Полиция Берлина расследует дело по статье о нарушении закона о воздушном движении. Дрон, флаги и георгиевские ленточки конфисковали.

Вокруг здания Рейхстага в Берлине действует бесполетная зона радиусом 5,6 км.

Ранее в Берлине запретили символы России у советских памятников. Введенный полицией запрет 8-9 мая распространялся на советские памятники в Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде. Здесь были запрещены георгиевские ленточки, российские флаги, символика СВО и военные песни.