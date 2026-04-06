Парки, скверы, бульвары: какие территории благоустроят в Подмосковье в 2026 г

В Подмосковье в 2026 году благоустроят парки, скверы и бульвары

В Московской области в этом году планируется открытие благоустроенных территорий. Некоторые из них были открыты ранее и работы на них завершаются, сообщил зампред правительства Подмосковья — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

По его словам, одним из таких объектов стал парк Защитников Москвы в Лобне. Его открыли в прошлом году. А в этом году завершат памятник с зениткой.

«Малаховский парк. Было много обращений жителей по благоустройству данной территории. И мы в соответствии с архивами восстанавливаем Летний театр, который ждут жители, и 1 мая парк откроется для посетителей», — сказал Хайкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что в Супине провели большую программу по обновлению центра города. На бульваре Победы завершаются работы, его планируют открыть 1 мая.

В Коломне благоустраивают сквер «Блюдечко». Работы проводят в рамках обновления центра города, и они уже на стадии завершения. Объект планируют открыть в конце мая.

Как уточнил зампред правительства — министр благоустройства региона, еще работы ведутся в сквере «Заводской» в Ликино-Дулеве, сквере «Мирабель» в Протвине, зоне отдыха на берегу реки Учи в Ивантеевке и других. Они будут открыты в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа по приведению в достойный вид скверов, парков и памятников важна для региона.

«В своей региональной программе мы делаем парки в лесах, мы реконструируем центральные скверы и мемориалы, все это — важная работа», — сказал Воробьев.

