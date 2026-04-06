Андрей Воробьев назвал важной программу приведения в порядок парков и скверов
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа по приведению в достойный вид скверов, парков и памятников важна для региона.
«Большая программа благоустройства, конечно, заметна. Мы реализовали (ее — ред.), наверное, в каждом городском округе и в рамках федеральной программы <…>. В своей региональной программе мы делаем парки в лесах, мы реконструируем центральные скверы и мемориалы, все это — важная работа», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Воробьев добавил, что важный показатель — когда жители с удовольствием посещают благоустроенные места, и когда малый и средний бизнес начинает проявлять интерес к таким локациям.
Ранее пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья сообщала, что более 2,4 млн человек посетили парки Московской области за неделю. Число посетителей выросло почти на 400 тыс. человек по сравнению с аналогичной неделей предыдущего года.
