Андрей Воробьев назвал важной программу приведения в порядок парков и скверов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа по приведению в достойный вид скверов, парков и памятников важна для региона.

«Большая программа благоустройства, конечно, заметна. Мы реализовали (ее — ред.), наверное, в каждом городском округе и в рамках федеральной программы <…>. В своей региональной программе мы делаем парки в лесах, мы реконструируем центральные скверы и мемориалы, все это — важная работа», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Воробьев добавил, что важный показатель — когда жители с удовольствием посещают благоустроенные места, и когда малый и средний бизнес начинает проявлять интерес к таким локациям.

Ранее пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья сообщала, что более 2,4 млн человек посетили парки Московской области за неделю. Число посетителей выросло почти на 400 тыс. человек по сравнению с аналогичной неделей предыдущего года.

