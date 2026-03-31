Парки Подмосковья приняли 2,4 млн посетителей за неделю

Более 2,4 млн человек посетили парки Московской области на минувшей неделе, что почти на 400 тыс. больше, чем годом ранее. Пик пришелся на воскресенье, 29 марта, когда в зонах отдыха находились около 500 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В выходные средняя посещаемость парков оставалась высокой и составляла около 450 тыс. человек в день. В ведомстве отметили устойчивый рост интереса к благоустроенным общественным пространствам региона.

Самым популярным стал Центральный парк в Долгопрудном — за неделю его посетили 82 тыс. человек. Парк площадью 15,6 га привлекает гостей прудами, зонами для кормления птиц и оборудованными местами для рыбалки.

Второе место занял парк «Пехорка» в Балашихе с 81 тыс. посетителей. После реконструкции территория стала многофункциональным пространством с развитой инфраструктурой. Третьим по посещаемости стал парк Мира в Мытищах, куда пришли более 55 тыс. человек. Здесь обустроены прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, работают амфитеатр и площадки для концертов, фестивалей и мастер-классов.

В пятерку лидеров также вошли центральные парки в Лобне и Пушкинском — каждый из них принял по 50 тыс. гостей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.