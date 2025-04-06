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Папа Римский Франциск появился на площади Святого Петра впервые после болезни

Папа Римский Франциск появился на площади Святого Петра в Ватикане впервые после болезни, пишет ТАСС со ссылкой на Vatican News.

Ранее стало известно, согласно откровениям доктора Алфьери, одного из медиков, наблюдавших за состоянием понтифика, 28 февраля могло стать последним днем его в жизни.

Франциска госпитализировали в больницу 14 февраля с легочной инфекцией.

88-летний предстоятель католической церкви целых две недели находился в тяжелом состоянии, но потом постепенно его состояние начало улучшаться.