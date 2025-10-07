Овдовевшая Симоньян в слезах обратилась к Кеосаяну на девятый день

Главред RT Маргарита Симоньян обратилась с трогательной речью к покойному супругу Тиграну Кеосаяну. Посетив поминки на девятый день, журналистка прочитала стихотворение Николая Асеева «Простые строки», сообщает RuNews24.ru .

«Тиграш, я не знаю, за каким столиком ты сидишь, надеюсь, что за моим. Сегодня я хочу тебе прочитать, что я не могу без тебя жить. <...> Я не могу без тебя жить! Мне и в дожди без тебя — сушь, мне и в жару без тебя — стыть. Мне без тебя и Москва — глушь», — сказала Маргарита Симоньян.

Главный редактор RT призналась, что благодарна мужу за 14 лет, которые провела вместе с ним. Симоньян выразила надежду, что еще встретится с Кеосаяном.

«Мы с тобой договаривались, что смерти нет, что разлука — это лишь миг по сравнению с вечностью, и мы встретимся там. Я тут немножко еще постыну без тебя в этом стылом доме, а потом приду к тебе, когда бог скажет», — добавила она.

Известный телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян умер 26 сентября после продолжительной комы. Ему было 59 лет.

РИАМО публиковало фотографии с церемонии прощания с Тиграном Кеосаяном.

Ранее Симоньян показала архивные кадры, на которых Кеосаян пел и шутил.

