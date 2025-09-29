Пел и улыбался. Овдовевшая Симоньян показала архивное видео с Кеосаяном

Главный редактор RT Маргарита Симоньян показала архивные кадры со своим супругом, телеведущим и режиссером Тиграном Кеосаяном, который умер 26 сентября. Журналистка опубликовала видео в личном Telegram-канале «Маргарита Симоньян из дома» .

В ролике показаны отрывки из повседневной жизни Тиграна Кеосаяна, на которых он смеялся, шутил, пел песни, общался с людьми, снимал кино и проводил время с детьми. В видео также попал фрагмент танца Симоньян и Кеосаяна во время праздника, который они посещали.

Ролик заканчивается кадрами, на которых режиссер стоит в студии и обращается к аудитории.

«Пожалуйста, берегите себя и тех, за кого вы в ответе. „Международной пилорамы“ (телепередача о политике, которую вел Тигран Кеосаян — ред.) сегодня не будет», — говорит телеведущий в конце почти четырехминутного ролика, после чего экран темнеет и видео заканчивается.

26 сентября Тигран Кеосаян умер после продолжительной комы. Известному телеведущему и режиссеру было 59 лет. РИАМО публиковало фотографии с церемонии прощания с Кеосаяном.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.